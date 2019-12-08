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ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ (Tekrar)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerde bulunduğu İstanbul Şehir Üniversitesi havadan görüntülendi.

08.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:30ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ (Tekrar)

Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerde bulunduğu Şehir Üniversitesi havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili,  "Bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bankası'ndan kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası ciddi bir kredi veriyor. Maalesef bunlar, ödeme planında Halk Bankası'na ödemeleri yapmıyorlar. Halk Bankası da kendilerini sürekli uyarıyor. Şu anda borçları 417 milyon noktasında" ifadelerinde bulundu. Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bulunan İstanbul Şehir Üniversitesi kampüsü havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Üniversite kampüsünün havadan görüntüleri



Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Halk Bankası, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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