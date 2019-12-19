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Şehir Üniversitesi tartışmalarının odağındaki isim Davutoğlu: Halkbank kredileri Binali Yıldırım döneminde verildi

Şehir Üniversitesi tartışmalarının odağında olan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Benim başbakanlığım döneminde Şehir Üniversitesi Halkbank'tan tek kuruş kredi almadı. Krediler Binali Yıldırım döneminde verildi" dedi.

19.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:51

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ümit Zileli'nin moderatörlüğünü yaptığı Taksim Toplantıları'na konuk oldu. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında spekülasyona sebep olan Şehir Üniversitesi tartışmalarına da değindi. Davutoğlu, "Benim dönemimde Halkbank'tan kredi alınmadı. Krediler Binali Yıldırım zamanında verildi" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehir Üniversitesi tartışmalarında isim vermeden Davutoğlu'nu eleştirmiş, "Bunlar Halkbank'ı dolandırmaya çalıştılar" demişti.

"HALKBANK KREDİLERİ BİNALİ YILDIRIM DÖNEMİNDE ALINDI"

Şehir Üniversitesi tartışmalarına da değinen Ahmet Davutoğlu, "Benim başbakanlığım döneminde Şehir Üniversitesi Halkbank'tan tek kuruş kredi almadı. Eylül 2016'da Binali Yıldırım'ın Başbakanlığı sırasında kredi alındı" dedi.

"ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ NEDEN SUSTURULMAK İSTENİYOR?"

Şehir Üniversitesi ile hukuken hiçbir bağının olmadığını dile getiren Davutoğlu, "Şehir Üniversitesi'yle benim hukuken hiçbir bağım yok, ama oradaki öğrencilerin ve öğretim kadrosunun bir çoğunu tanıyorum. Sağcısıyla solcusuyla, ülkenin en duayen öğretim görevlilerinin olduğu bir üniversite neden susturulmak istenir? Düşünce özgürlüğü ortamındaki otoriterleşmeye alternatif oluşturduğu için" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası'nın, Şehir Üniversitesi'ne bağlı İstanbul Kartal'daki eski TEKEL arazisinin devriyle ilgili açtığı davalar zincirinde son olarak Danıştay, bedelsiz arazi devri gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Üniversitenin bu araziyi ipotek gösterip Halkbank'tan kredi almış olması nedeniyle Halkbank, Danıştay'ın kararına da dayanarak önce üniversitenin kredi teminatlarını durdurdu sonra da tüm bankalardaki varlıklarına tedbir koymuştu.

ERDOĞAN'DAN DOLANDIRICILIK İTHAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Aralık günü yaptığı açıklamada İstanbul Şehir Üniversitesi'ni kastederek, "Bunlar Halk Bankası'nı dolandırmaya çalıştı" demişti.

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Şehir Üniversitesi tartışmalarının odağındaki isim Davutoğlu: Halkbank kredileri Binali Yıldırım döneminde verildi

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım, Politika, Ekonomi, Güncel


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