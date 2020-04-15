Şehircilik yarışmasının bu yıl ana teması "Komşuluk ve Yardımlaşma" oldu

Şehircilik alanının marka yarışması olan Golden City Awards 2020 için başvuruların başladığı duyuruldu. Yarışmanın bu yıl ana temasının ise Komşuluk ve Yardımlaşma" olduğu belirtildi.

Uluslararası Altın Kentler Derneğinin düzenlediği dünya kentsel tasarım ve şehircilik alanının marka yarışması olarak tanımlanan Golden City Awards 2020'nin bu yılki ana temasının "Komşuluk ve Yardımlaşma" olduğu belirtildi. Türkiye 'de insan yaşamına değer katan tüm alanlarda proje ve üstün başarı sağlayanların uluslararası arenada ön plana çıkarıldığının hatırlatıldığı yarışmanın ödül töreni 12-14 Ekim 2020 tarihleri arasında İstanbul 'da törenle sahiplerine verilecek.

Uluslararası Altın Kentler Derneği Başkanı Cenap Tuncer "Derneğimizin ülkemizde düzenlediği faaliyetlerimiz arasındaki önemli projelerinden olan ve her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz altın kent ödüllerinin 2020 yılı ana teması "Komşuluk ve Yardımlaşma" olarak belirledik" dedi ve ekledi: "Dünyanın şu günlerde Covid-19 pandemisi nedeniyle zor günlerden geçtiği dönemde insanlar komşuluk ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamış oldu. Kültürel değerlerin dünyadaki teknolojik gelişmelerden olumsuz etkilenerek hızla zamana yenik düştüğü ve unutulduğunu, kentleri yönetenler ve karar vericiler şehirleri yeniden teknolojiye ve çağa uygun dönüşümünü planlarken kültürel değerleri dikkate almadan çok katlı, insanları yalnızlaştıran yapılaşmaya fazla yer verildiği ve bunun doğal sonucu olarak yeni neslin örf, adet, mahalle kültürü, komşuluk vb önemli değerlerimizden mahrum bırakıldığını üzülerek hep birlikte yaşayarak gördük"

Cenap Tuncer şunları söyledi;

"Şimdi dünya ile birlikte ülkemizde de yaşanan korona salgını nedeniyle unutulmaya yüz tutmuş örf adet geleneklerin, mahalle ve komşuluk ve yardımlaşma ve dayanışmanın önemini bu salgında bir kez daha hep birlikte kavramış olduk. Bizlerde sivil toplum örgütü olarak bu alanda kültürel değerlerimize farkındalık yaratmak ve komşuluk ve yardımlaşmanın tekrar yaşatılmasına öncülük etmek üzere Golden City Awards 2020 yarışma ana teması olarak belirledik. Bu yıl dünyadan pek çok şehircilik otoritelerinin, bilim insanlarının ve kenti yöneten karar vericilerinin katılacağı "Dünya Kimlikli Şehirler Zirvesi"nin'de içinde yer aldığı 3 gün sürecek programımızı 12 - 14 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştireceğiz"

Yarışmaya proje başvurusunun www.goldencityawards.com internet sitesinden yapılabildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul