Şehirde Yılbaşı Coşkusu, Fairmont Quasar İstanbul'da

Yılbaşı ruhunu tüm ışıltısı ve umutlarıyla eşsiz lezzetler ve harika bir ambiyansta yaşamaya ne dersiniz?

Yeni yılı şık bir ambiyansta, muhteşem Boğaz manzarası ve birbirinden leziz tabaklarla sunulan bir degüstasyon menüsü ile karşılama fikrinden hoşlananlar, bu yılbaşında Fairmont'un Asya mutfağı Ukiyo Lounge & Bar'da buluşuyor!

Ukiyo'da Beluga havyarlı taze baharatlı blini ve Japon omleti ile başlayan menü, çıtır kuzu pirzola ve ördek "gyoza" ile devam ediyor. Çay ile poşe edilmiş ıstakoz, hindistan cevizi espuma sostan sonra, Asya mutfağının özel lezzetleri biribiri ardına masadaki yerini alırken, bu coşkulu gece beyaz çikolatalı mango mus ile sonlanıyor. DJ'in kıvrak ezgileri eşliğinde tüm İstanbul'daki havai fişekleri seyredebileceğiniz Ukiyo'da, geceyarısından sonra after party devam ediyor…

SUAMİ RAMİREZ İLE LATİN COŞKUSU!

Yeni yılı aile, dostlar ve çocuklarla, canlı müzik eşliğinde eğlenerek kutlamak isteyenler ise, 31 Aralık'ta Stations Restaurant'ı tercih edebilirler. Zengin açık büfelerin benzersiz tatlarına, Kübalı şarkıcı Suami Ramirez'in sıcacık sesi ve orkestrasının Latin ezgileri eşlik edecek. Salata köşesinden mezelere, deniz ürünleri istasyonundan Uzak Doğu büfesine ve sonsuz tatlı çeşitlerine kadar birçok seçeneğin birarada olduğu Stations'ta, yılbaşı gecesi çocuklar için de özel lezzetler var. Müzik, dans ve kahkaha dolu bir yılbaşı için, Stations hazır!

Yeni yılın ilk gününe geç ve rahat bir başlangıç için, 1 Ocak günü özel yılbaşı temalı brunch'ta biraraya geliyoruz. Canlı müzik, çocuklara yönelik etkinlikleriyle Fun Station ve dünya mutfakları ile sokak lezzetlerinin bir araya geldiği Yılbaşı Brunch'ı, 2019'a tatlı bir başlangıç…

Kaynak: Bültenler