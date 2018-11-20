Şehirden Tarlaya Kaçak Elektrik Çekti Tredaş Anında Tespit Etti

Kırklareli
'nin Kofçaz
ilçesinde şehir hattından tarlasına kaçak elektrik çeken şahıs anında tespit edilerek soruşturma başlatıldı.
Olay Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Kocayazı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. isimli şahıs şehir şebekesinden tarlasına kaçak elektrik hattı çekti. Şehir şebekesinden tarlaya çekilen kaçak elektrik hattı Trakya
Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından anında tespit edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatlarıyla jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ
Kofçaz,Kırklareli