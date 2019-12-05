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Şehiriçini durdurup yanan aracın imdadına koştu

AYDIN (İHA) – Aydın'ın efeler ilçesinde, seyir halindeki şehiriçi şoförü, yol ortasında alev alan otomobili yanmaktan kurtardı.

05.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:14Şehiriçini durdurup yanan aracın imdadına koştu
AYDIN (İHA) – 'ın efeler ilçesinde, seyir halindeki şehiriçi şoförü, yol ortasında alev alan otomobili yanmaktan kurtardı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında ilçesi ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinin 4 numaralı hattında çalışan 09 M 0323 plakalı araç şoförü Burhan Koca, ASTİM Havaalanı Bulvarı üzerinde yanmakta olan aracı fark etti. Şehiriçini durdurup hemen yangın tüpünü alarak alev alan otomobile müdahale eden Koca, aracın tamamen yanmasını önledi.

Gösterdiği örnek davranış nedeniyle üyeleri olan Burhan Koca'yı kutlayan Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, "Şoför arkadaşımıza bu örnek davranışından dolayı teşekkür ederiz. Aracı yanmaktan kurtulan vatandaşımıza da geçmiş olsun diyoruz" dedi. - AYDIN

Organize Sanayi Bölgesi, Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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