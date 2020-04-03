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Şehirler arası hatlardan çekilen yüzlerce otobüs Yenikapı meydanını doldurdu

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele ve önleme çalışmaları kapsamında yolcu taşımacılığının kısıtlanmasının ardından İstanbul 15 Temmuz Demokrasi otogarında bulunan yüzlerce otobüs Yenikapı Miting meydanına park etti.

03.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:45
Şehirler arası hatlardan çekilen yüzlerce otobüs Yenikapı meydanını doldurdu
Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele ve önleme çalışmaları kapsamında yolcu taşımacılığının kısıtlanmasının ardından İstanbul 15 Temmuz Demokrasi otogarında bulunan yüzlerce otobüs Yenikapı Miting meydanına park etti. Çeşitli firmalara ait yolcu otobüslerinin salgının sona erip yeniden yolcu taşımacılığına izin verilmesine kadar alanda kalacağı öğrenildi.

Yeni tip korona virüs ile Türkiye genelinde şehirler arası yolcu taşımacılığında kısıtlamaya gidilmişti. Alınan bu kararın ardından İstanbul 15 Temmuz Demokrasi otogarında bulunan yüzlerce otobüs Yenikapı Miting meydanında kontak kaparak park etti. Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri sıra sıra park edilerek alanın çok büyük bir bölümünü doldurdu. Yolcu otobüslerinin korona virüs salgını sona erene kadar burada kalacağı öğrenildi. Öte yandan sıra sıra dizilen yüzlerce otobüs havadan drone ile de görüntülendi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Şehirler arası hatlardan çekilen yüzlerce otobüs Yenikapı meydanını doldurdu - Haberler

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