Şehirler arası kısıtlamanın kalkmasının ardından hareketlilik başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı sona ermesiyle İzmir'in pek çok noktasında yoğunluk oluştu.

01.06.2020 02:09 | Son Güncelleme: 01.06.2020 02:15
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı sona ermesiyle İzmir'in pek çok noktasında yoğunluk oluştu.
Kentten ayrılmak isteyenler, kısıtlamanın kalkmasının ardından sefer yapacak otobüslere binmek üzere İzmir şehirler arası otobüs terminaline geldi.
Otobüslerin sefer saatlerini bekleyenleri, güvenlik görevlileri maske takmaları konusunda sık sık uyardı.
Hareket saati gelen otobüslere binen yolcular sosyal mesafe kuralına uygun şekilde koltuklara yerleştirildi.
Sağlık çalışanı olarak görev yapan Ömür Sarıtoprak, otobüslerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarının başarılı bir şekilde uygulandığına dikkat çekerek "Otobüslerde sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Bir artı bir şeklinde oturuluyor. Dezenfekte şartları sağlanmış. Firmalar her türlü kurala dikkat ediyor. O açıdan bakınca biz de daha güvenli seyahat etmiş oluyoruz." diye konuştu
Ramazan Bayramı'ndan dolayı iki haftadır İzmir'de bulunan Göktürk Ulubey, "Bayram vesilesiyle ailemizin yanında bulunduk. Yasak nedeniyle yaşadığımız şehre dönemedik. Yasak bugün kalkıyor biz de Ankara'ya geri dönüyoruz." dedi.
Otogarda yazıhane işletmecisi olan Hıdır Yılmaz, kısıtlamanın kalkmasının ardından yoğunluğun başladığını belirtti.
Bilet satışlarında da hem bugün hem de gelecek günlerde yoğunluk olduğunu söyleyen Yılmaz, "Otobüslerde yüzde elli oturma kapasitesi var. Talep çok. Mecburen sefer sayılarını artırmak zorundayız. Günde 10 araba kaldırıyorduk. Bundan sonra artış olacağına inanıyoruz." dedi.
Manisa
Manisa'da sokağa çıkma ile şehirler arası seyahat kısıtlamasının son anına kadar polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü.
Türkiye genelinde 00.00 itibarıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından Manisa'da da çok sayıda sürücü yollara çıktı.
İl genelinde 3 Nisan'da başlayan seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle özellikle kentin İzmir ile bağlantısının sağlandığı Sabuncubeli tünelleri ile E-96 kara yolunun her iki yönünde yoğunluk oluştu. Şehirler arası kısıtlamanın kalkmasının ardından hareketlilik başladı

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, İzmir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Diyarbakır’da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü Haber
Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü
Ramazan Bayramı için Kastamonu’ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı Haber
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
56’lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
ABD’deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti Haber
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Bakan Koca, Türkiye’deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı Haber
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
Haberler››Güncel››Şehirler arası kısıtlamanın kalkmasının ardından hareketlilik başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:06: Kısıtlamanın bitmesiyle İzmir Otogarı'nda hareketlilik - Haber 02:06: Bursa'da yasak bitti, vatandaş dışarı akın etti - Haber 02:04: BEYOĞLU'NDA ZABITA MASKE TAKMAYANLARI İSTİKLAL CADDESİ'NE ALMADI - Haber 01:55: ANTALYA Yasağın kalkmasından dakikalar sonra denize girdiler - Haber 01:55: Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bini aştı - Haber 00:53: Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü - Haber 00:47: İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu - Haber 23:39: Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı - Haberler 21:17: Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu - Haberler 08:53: 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi - Magazin