Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" zorunluluğu başladı

Balıkesir Valiliğince yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs seferleriyle ilgili ek tedbirler alınmaya başlandı.

28.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:01

Balıkesir Valiliğince yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs seferleriyle ilgili ek tedbirler alınmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün koronavirüs genelgesiyle ilave tedbirler gereğince oluşturulan 'Seyahat İzin Kuruluna' Balıkesir Şehirler Arası Terminalinde görevlendirildi.

Yapılan çalışmalarda, tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, refakatçiler, dış ildeki üniversite hastanelerinde randevusu olan kişilere, birinci derece akrabaları vefat edenler ve ağır hastası olanlar (Ölüm belgesi aranacak), ilk memuriyet ataması nedeniyle gelen ve giden personeller, askeri celp, terhis, sevkler ve askeri izin dönüşleri, 15 gün içinde kalacak yeri olmayan kişiler (Taşınma dahil) ve kamu görevlisi olup senelik izinle gelen personellerin şehirden çıkışlarına izin verilecek.

Talebi uygun görülen yolcular, kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde 'Şehirler Arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi' alarak yola çıkacak.

Balıkesir'deki otobüs firmalarından sadece Uludağ'ın çalışacağı öğrenilirken, günde 2 otobüsün seyahat edeceği belirtildi. Balıkesir-İstanbul arası 09.00 ila 17.00, Balıkesir-Ankara arası da 10.00 ila 23.59 seferler düzenlenecek.

Yolcu sayısının fazla olması durumda ise ek sefer yapılabilecek. Seyehat belgesini alan yolcular sağlık taramasından geçirilecek. Balıkesir'e gelen yolcular da sağlık kontrolünün ardından kente alınacak.

Öte yandan kente giriş yapan otobüsleri durduran polis ekipleri, yolculara tedbirlerle ilgili bilgiler aktarıyor. Jandarma ekipleri de yolcuların ateşlerini ölçüyor.

Balıkesir'den ilçelere gidişlerde seyahat belgesinin gerekmediği belirtilirken, belge başvurusunun otobüs terminali, toplu taşıma merkezi, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü, Altıeylül ve Karesi İlçe Emniyet Müdürlükleri ve ilçe jandarma komutanlıklarından yapılabileceği fakat belgenin otobüs terminalinden alınacağı öğrenildi.

-"İnşallah hep beraber atlatacağız"

Seyahat eden yolculardan Emre Eriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de alınan tedbirleri beğendiğini söyledi.

Eriş, uygulama ve açıklamaların yeterince yapıldığını ifade ederek, "Tedbirleri bizim de uygulamamız gerekiyor, çok mecbur kalmadığımız sürece dışarı çıkmamamız gerekiyor. Daha sağlıklı bir hayat yaşamak için evde kalmalıyız. Uygulamalardan memnunuz, inşallah Türkiye için hakkımızda hayırlısı olur. Güvenlik güçlerimize de başarılar diliyorum. İnşallah hep beraber atlatacağız." diye konuştu.

Yolculardan Kemal Boduroğlu da "Hükümetimiz gerekli tedbirleri alıyor, biz de bunlara uyduğumuz sürece virüsü atlatacağımıza inanıyorum. Uludağ'da çalışıyordum, sezonu kapatıp şimdi evime dönüyorum. Kendimi 14 gün boyunca karantina altında tutacağım. Herkes üstüne düşen vazifeyi yerine getirirse bu durumu atlatırız." dedi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
’Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi’ zorunluluğu başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Güncel

Haberin Videosu :

"Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" zorunluluğu başladı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››'Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi' zorunluluğu başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, tıbbi atıkların evde nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi Haberler
İmamoğlu, tıbbi atıkların evde nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi Haberler
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
İtalya’da koronavirüs ölümleri katlanarak artıyor! Sayı 10 bini aştı Haberler
İtalya'da koronavirüs ölümleri katlanarak artıyor! Sayı 10 bini aştı
Türkiye’de koronavirüs 108 can aldı, vaka sayısı 7 bin 500’e yaklaştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 108 can aldı, vaka sayısı 7 bin 500'e yaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantinada doğum yapan anneyi görüntülü aradı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantinada doğum yapan anneyi görüntülü aradı
Virüsü yenen İstanbul’daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yenen İstanbul'daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı
İçişleri’nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak Haberler
İçişleri'nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak
Trabzon’da ilçe belediye başkanı ve personel karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:48: Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 30 bini aştı - Haber 21:48: Mardin'de refüje çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haber 21:46: Çin'de Türk dili okuyan öğrencilerden Türkiye'ye destek mesajı - Haber 21:46: İstanbul Valisi Yerlikaya, şehirlerarası ulaşımla ilgili açıklama - Haber 21:46: SİVAS İntihar girişimi için çıktığı kayalıklardan güçlükle indirildi - Haber 21:34: Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı - Haber 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü - Haberler 19:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti - Haber 18:59: Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber