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Şehirler arası otobüsler denetlendi, 351 araç trafikten men edildi

EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yapıldı.

20.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:53Şehirler arası otobüsler denetlendi, 351 araç trafikten men edildi

EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yapıldı. 61 bin 247 aracın denetlendiği uygulamalarda, 211 sürücü veya yolcunun emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilirken, 351 araç da trafikten men edildi.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı yarı tatilinin 17 Ocak'ta başlamasıyla birlikte şehirler arası otobüslere yönelik yapılan denetimler artırıldı. Trafik kazalarının en aza indirilmesi, araç sürücülerinin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması, güvensiz ve 'korsan' olarak tabir edilen taşımacılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla, 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında ülke genelinde denetimler yapıldı. 61 bin 247 aracın denetlendiği uygulamalarda, 347 sürücünün araçta takograf bulundurmadığı veya kullanmadığı, 211 sürücü veya yolcunun ise emniyet kemeri kullanmadığı tespit edildi. 3 gün süren uygulama boyunca 351 araç trafikten men edilirken, trafik kural ihlali tespit edilen 3 bin 598 araca işlem yapıldı. Ayrıca denetimlerin devam edeceği belirtildi.



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Kaynak: DHA

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