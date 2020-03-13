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Şehirler arası otobüslerde 'koronavirüs' temizliği

KAYSERİ'de, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerde, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

13.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:47
Şehirler arası otobüslerde 'koronavirüs' temizliği

KAYSERİ'de, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerde, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Ülke genelinde koronavirüs nedeniyle üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otobüs terminallerinde yoğunluk oluştu. Özellikle üniversite öğrencileri, memleketlerine dönmek için terminale akın ederken, bazı turizm firmalarınca otobüslerde temizlik çalışması başlatıldı. Kayseri 'de de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerde, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı. Firma yetkilisi Erol Özşahin, uzmanların, toplum sağlığı açısından uyarılarda bulunduğunu söyleyerek, "Bütün araçlarımızda sefere çıkmadan 1 saat önce genel temizlik ardından da dezenfekte yapmaktayız. Personelimiz hassasiyet göstermektedir. Araç içi ikramlarda da ambalaj konusunda titizlik gösteriyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Kayseri, Güncel

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