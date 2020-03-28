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Şehirler arası seyahat edecek vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirilecek

Şehirler arası seyahat edecek vatandaşlar, şehir giriş-çıkışlarındaki sağlık kontrol noktalarında denetlenecek.

28.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:06
Şehirler arası seyahat edecek vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirilecek
Şehirler arası seyahat edecek vatandaşlar, şehir giriş-çıkışlarındaki sağlık kontrol noktalarında denetlenecek.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılacak şehirler arası otobüs seferlerinde yer almak için izin alan yolcular ile özel araçlarıyla seyahat edecek vatandaşlar için şehir giriş ve çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak.
Kontrol noktalarında seyahat nedenleri ve güzergahları sorulacak vatandaşların vücut ateşleri ölçülecek, yüksek ateşli olanlar 14 gün karantinaya alınacak.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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