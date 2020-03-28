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Şehirler arası seyahat kısıtlaması başladı

Şehirler arası yolcu taşımacılığına getirilen düzenlenmenin ardından seyahatlerin valilik iznine de bağlanması nedeniyle Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan son Ankara minibüsü hareket etti.

28.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:23
Şehirler arası seyahat kısıtlaması başladı
Şehirler arası yolcu taşımacılığına getirilen düzenlenmenin ardından seyahatlerin valilik iznine de bağlanması nedeniyle Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan son Ankara minibüsü hareket etti. Uygulamanın başladığı saat 17.00'de gelen ve özel nedeni olmayan yolcular, kuruldan seyahat izini alamadı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılması yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu. Salgın ile mücadele kapsamında şehirler arası yolculuğa seyahat kısıtlamaları da valilikler aracılığıyla bugün saat 17.00'de başlatıldı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de yer alan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen vatandaşlar saatler öncesinden biletlerini aldı. Saatlerin 17.00'yi göstermesi ile son genelgeden önceki Ankara minibüsü de hareket etti. Genelgeye göre iller arası otobüs seferlerine valilik tarafından otogarda oluşturulan Seyahat İzni Kurulu tarafından izin verilecek. Bazı yolcular da bu uygulamaya takılarak kuruldan izin alamadı. Bir vatandaş da izin çıkmayınca sinirlerine hakim olamayıp yetkililere sitem etti.

Ankara'da özel bir hastanede hemşire görevlisi olduğunu belirten Melih Bozdaş, "Ankara'ya gitmem gerekiyor ama izin çıkmadı, kaldım. İzin özel olduğu için iznim yokmuş" dedi.

Tedbirler kapsamında Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de otogarda çeşitli denetim ve kontrollerde bulundu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Ankara, Güncel

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