Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında önceki akşam duyurduğu 7 maddelik tedbir paketinin ardından kamuoyunun gündemini en çok şehirler arası seyahat kısıtlaması meşgul etti. Uçaklar ve otobüslerle ilgili uygulamalar netlik kazanırken özel aracıyla seyahat etmek isteyenlere uygulanacak kısıtlamalar merak konusu olmuştu. Edinilen bilgilere göre özel araçla seyahat, kontrollü gerçekleştirilecek.

Hürriyet 'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre şehirlerin girişinde nöbet tutan ekipler, kente giriş çıkışları kontrol edecek. Durdurduğu araçtakilerin ilk önce ateşini ölçecek.

MAKUL BİR NEDENİ OLMAYANLAR GERİ ÇEVRİLECEK

Ardından yolcuya sorulan ilk soru nereden gelip nereye gittiği olacak. Ayrıca yolculuğun nedeninin ne olduğu da sorulan sorular arasında yerini alacak.

Zorunlu ve makul bir nedeni olmayanlar illere alınmayacak veya ilden çıkışlarına izin verilmeyecek.

14 GÜN KARANTİNA

Zorunlu ve makul nedeni olanlar sağlık kontrolünden geçirilecek, koronavirüs belirtileri göstermesi durumunda zorunlu 14 günlük karantinaya alınacak. Yolcuların bilgileri gidecekleri illere bildirilecek, takibi sağlanacak.