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Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları seferlerine ara verdi

Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

26.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:24
Gaziantep , Malatya ve Şanlıurfa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları bugün itibariyle seferlerine ara verdi.
Kahramanmaraş Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Yaşar Karagöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs hastalığını yenmek için tedbir amaçlı seferlere ara verdiklerini, kurallara uyduklarını söyledi.
"İnsanların sağlığı ve sıhhati bizim otobüslerimizden daha önemli. Kimsenin zarar görmesini istemeyiz. Allah'ın izniyle bu illeti yeneceğiz. İkinci bir emre kadar tüm seferlerimizi iptal ettik." diyen Karagöl, Van, Diyarbakır, Erzurum, Kars ve Antalya güzergahlarına kent dışındaki firmaların seferine devam ettiğini, önceden 100'e yakın yapılan sefer sayılarının şu anda ise 3-4'e kadar düştüğünü belirtti.
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Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları seferlerine ara verdi

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Güncel

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Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları seferlerine ara verdi

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