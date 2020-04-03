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Şehirlerarası hatlardan çekilen yüzlerce otobüs Yenikapı Meydanı'nı doldurdu

Şehirlerarası hatlardan çekilen yüzlerce otobüs Yenikapı Meydanı'nı doldurdu İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bulunan yüzlerce otobüs Yenikapı Miting meydanına park etti Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele ve önleme çalışmaları kapsamında yolcu taşımacılığının...

03.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:18
Şehirlerarası hatlardan çekilen yüzlerce otobüs Yenikapı Meydanı'nı doldurdu
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bulunan yüzlerce otobüs Yenikapı Miting meydanına park etti
İSTANBUL - Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele ve önleme çalışmaları kapsamında yolcu taşımacılığının kısıtlanmasının ardından İstanbul 15 Temmuz Demokrasi otogarında bulunan yüzlerce otobüs Yenikapı Miting meydanına park etti. Çeşitli firmalara ait yolcu otobüslerinin salgının sona erip yeniden yolcu taşımacılığına izin verilmesine kadar alanda kalacağı öğrenildi.
Yeni tip korona virüs ile Türkiye genelinde şehirlerarası yolcu taşımacılığında kısıtlamaya gidilmişti. Alınan bu kararın ardından İstanbul 15 Temmuz Demokrasi otogarında bulunan yüzlerce otobüs Yenikapı Miting meydanında kontak kaparak park etti. Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri sıra sıra park edilerek alanın çok büyük bir bölümünü doldurdu. Yolcu otobüslerinin korona virüs salgını sona erene kadar burada kalacağı öğrenildi. Öte yandan sıra sıra dizilen yüzlerce otobüs havadan drone ile de görüntülendi.
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Şehirlerarası hatlardan çekilen yüzlerce otobüs Yenikapı Meydanı’nı doldurdu

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Genel

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Şehirlerarası hatlardan çekilen yüzlerce otobüs Yenikapı Meydanı'nı doldurdu
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