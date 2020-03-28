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Şehirlerarası otobüs seferleri iptal edilmeye başlandı

Şehirlerarası otobüs seferleri iptal edilmeye başlandı Malatya otobüs terminali korona virüse karşı dezenfekte ediliyor Şehirlerarası otobüs seferleri izninin valilik oluruyla sağlanması kararının ardından Malatya'dan başka ile birçok şehirler arası otobüs seferi iptal edildi.

28.03.2020 20:33 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:35
Şehirlerarası otobüs seferleri iptal edilmeye başlandı
Malatya otobüs terminali korona virüse karşı dezenfekte ediliyor
MALATYA - Şehirlerarası otobüs seferleri izninin valilik oluruyla sağlanması kararının ardından Malatya'dan başka ile birçok şehirler arası otobüs seferi iptal edildi.
Şehirler arası otobüs terminali, korona virüsüne karşı belli sürelerle dezenfekte ediliyor. Şehirler arası otobüs seferleri izninin valilik oluruyla sağlanacak olmasından sonra Malatya'da otobüs firmalarının çoğu seferlerini iptal etti. Sefer yapacak olanlar ise valilik izniyle bir koltuk dolu bir koltuk boş şeklinde sefere çıkacağı belirtildi. Başka ile gitmek için terminale gelen birçok yolcu ise geri dönmek zorunda kaldı.
Şehirler arası otobüs terminaline bilet almaya gelen vatandaş Fuat Ulukaya, "Bilet almak için otobüs terminaline geldim. Sakinlik var. 15 gün oldu korana virüsten korunmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla tokalaşmıyoruz ve sosyal mesafeyi koruyama çalışıyorum. Evde bol bol C vitamini almaya çalışıyorum" dedi.
Lütfü Ulukaya ise "Tatil için Malatya'ya geldim. Malatya dışında çalışıyorum. Göreve başlayacağım. Gitmek gerekiyor. Bilet almak için geldim. Otobüs terminali sakin. Korana virüsünden korunmaya çalışıyoruz. Fazla kalabalık ortamlara girmiyorum" ifadelerini kullandı.
Esnaf Seyfettin Eroğlu da korona virüsten dolayı işlerinin fazla olmadığını belirterek, "Terminal boş. İnsanlar sağlığı içinde evde kalıyor. Biz de burada maske ve eldiven takıyoruz. Vatandaşlarımıza eldiven ve maske satıyoruz. Otobüse biniyorlar ve kalabalık ortamlarda bulunuyorlar. Biz de onların sağlığı için maske ve eldiven veriyoruz" şeklinde konuştu.
Yolcu Cemal Taşkıran da, "Mecbur olduğum için yolculuk yapıyorum. Belki sokağa çıkma yasağı olsa idi çıkmazdım. Keşke sokağa çıkma yasağı olsa" temennisini iletti. Taşkıran, "Çantamda devamlı kolonyayı ve ıslak mendil var. Devamlı dezenfekte yapıyorum, maske kullanıyorum. Yolculuk yapıyorum tedirginliğim var. Korana virüs ülkemiz adına sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Virüsten dolayı sokağa çıkma yasağın gelmesi lazım" şeklinde konuştu.
Bu arada, Malatya şehirler arası otobüs terminali, korona virüsüne sık sık dezenfekte ediliyor. Şehirlerarası otobüs seferleri iptal edilmeye başlandı

Kaynak: İHA

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Şehirlerarası otobüs seferleri iptal edilmeye başlandı

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