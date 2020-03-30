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Şehirlerarası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 49 kişiye ceza

Şehirlerarası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 49 kişiye cezai işlem uygulandı Sağlık kontrollerinden tek tek geçirilen vatandaşlar polis eşliğinde tekrardan İstanbul'a geri gönderildi İstanbul'dan Mardin'e gitmekte olan ve korona virüs önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan şehirler...

30.03.2020 20:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:38
Şehirlerarası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 49 kişiye cezai işlem uygulandı
Sağlık kontrollerinden tek tek geçirilen vatandaşlar polis eşliğinde tekrardan İstanbul 'a geri gönderildi
SAKARYA - İstanbul'dan Mardin'e gitmekte olan ve korona virüs önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan şehirler arası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 2 minibüs dolusu 49 vatandaş Adapazarı Gişelerinde polis ekiplerince yakalandı. Sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra cezai işlem uygulanan vatandaşlar polis gözetiminde tekrardan İstanbul'a geri gönderildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrası şehirler arası ulaşıma mücbir sebepler dışında yasak gelmişti. Sakarya'da şehir girişlerinde polis ekiplerince sürücü ve yolcularının ateşlerinin ölçülmesinin yanı sıra, seyahat kısıtlaması ile ilgili denetimler arttırıldı. Bu kapsamda Adapazarı Gişelerinde uygulamalarını sürdüren polis ekiplerince 2 minibüs durduruldu. İstanbul'dan Mardin'e gitmek için yola çıkan 2 minibüste ekiplerce yapılan kontrollerde izin belgelerinin olmadığı görüldü. Araç şoförlerinin de içlerinde bulunduğu toplam 49 vatandaş araçlardan tek tek indirilerek sağlık kontrollerinden geçirildi ve daha sonrasında ise izin belgeleri olmadığı ve yasağı hiçe saydıkları için vatandaşlara 'Kabahatler Kanunun 32. Maddesine' göre ceza kesildi.
Sağlık kontrollerinden geçirilen ve cezai işlem uygulanan vatandaşlar tekrardan polis gözetiminde İstanbul'a doğru götürülmek üzere yola çıkarıldı.
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Şehirlerarası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 49 kişiye ceza

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Polis, Genel

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Şehirlerarası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 49 kişiye ceza
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