Haberler » Güncel » Şehirlerarası terminalde 2019 denetim uygulamaları - Haber

Şehirlerarası terminalde 2019 denetim uygulamaları

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2019 yılında 769 kesici delici alet, 51 silah, 15 göz yaşartıcı sprey ve 3 kelepçe yakalandı.

07.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:20 Şehirlerarası terminalde 2019 denetim uygulamaları
Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2019 yılında 769 kesici delici alet, 51 silah, 15 göz yaşartıcı sprey ve 3 kelepçe yakalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, terminalde 2019'da 4 farklı noktada yapılan aramalarda 769 kesici delici alet, 51 silah ve 15 göz yaşartıcı sprey ile 3 kelepçe ele geçirildi.
ve UlaşımPark güvenlikleri, geçen yıl toplam 13 bin 363 kaçak pişmaniye yakaladı. Zabıta ile koordineli çalışan UlaşımPark güvenlik birimi, 4 farklı noktada 7 gün 24 saat hizmet sağlayarak 69 kamerayla terminalde faaliyet yürütüyor.

Kocaeli, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:10   TEM'de fırtına nedeniyle aydınlatma direği devrildi - Haber
18:09   ŞİŞLİ'DE HASTANE ÖNÜNDE ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLU YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLDÜ - Haber
18:07   KADIKÖY'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI (1) - Haber
18:06   Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu için cenaze namazı kılındı - Haber
18:06   Eskişehir'de kar yağışı - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
7.01.2020 18:12:30