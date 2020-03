Şehirlerarası yolculuklara ilişkin sıkı kontroller başladı, şoför ve yolcuların tek tek ateşleri ölçülüyorANKARA - İçişleri Bakanlığı Şehirlerarası Otobüs Yolcu Taşımacılığı ile ilgili yayınladığı ek genelge kapsamında Jandarma ve Emniyet yol kontrol noktalarında sıkı kontroller başladı. İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliği'ne Şehirlerarası Otobüs Yolcu Taşımacılığı ile ilgili ek genelde gönderdi. Genelgede tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de vaka sayısında artışlar yaşanan Korona virüs(Covid-19) salgınına karşı ek güvenlik tedbirleri alındı. Özellikle virüsünün en temel özelliğinin, fiziksel temas ve hava yolu gibi yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artırabileceğinden dolayı insan sirkülasyonunun en aza indirilmesi hedeflendi. Sosyal izolasyonun sağlanmasının önemine dikkat çekilen genelgede, şehirlerarası seyahatin valilik iznine tabi olduğu belirtildi. Böylece tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapmasına valilik kararıyla izin verilecek. Genelge kararları 28 Mart saat 17: 00'den itibaren uygulanacak. Seyahat edilmeden önce otogarda otobüs personeli ve yolcular hızlı sağlık taramasında geçirilecek. Ateş ölçüm cihazıyla vatandaşlar tek tek kontrol edilecek. Kolluk kuvvetleri ise yollarda oluşturulan kontrol noktalarında, otobüslerin ruhsatlarında yazan kapasitelerinin yüzde 50 oranında azaltıldığını ve oturma düzeninde ikili koltuklarda tekli ve çapraz şekilde oturma düzenini kontrol edecek. Her büyükşehirde kontrol noktalarında ateş ölçüm cihazıyla vatandaşların vücut ısısına yeniden bakılacak.Özel araçlarla seyahatÖzel arabalarıyla seyahat etmek isteyen vatandaşların mücbir sebep olmadıkça keyfi seyahatleri engellenecek. Özel araçla seyahate çıkanların her ihtimale karşı bulundukları il valiliklerine bilgilendirme yapmaları gerekecek."17.00'dan itibaren seyahat izin belgeleri sorulacak"Ankara Gölbaşı kontrol noktasında denetimlere ilişkin bilgi veren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Gür, "Bugün 17.00'dan itibaren şehirlerarası otobüslerle yolculuk yapacak sürücü ve yolcuların izin belgeleri şartıyla talimatı verildi. Ankara girişlerinde Jandarma ve Polis uygulama noktalarının hepsinde kendi özel araçlarıyla seyahat yapan sürücülerin nereden geldikleri ve nereye gittikleri şeklinde bilgilerini alarak, ateşlerini de ölçerek herhangi bir risk grubunda olup olmadıklarının kontrollerini yapıyoruz. Bu kontrol esnasında herhangi bir rahatsızlığı veya ateşi olan sürücülerin karantina altına alınması amacıyla burada bulunan sağlık görevlileri aracılığıyla hastanelere gitmelerini sağlıyoruz" dedi."24 saat esasına göre görev noktalarında çalışıyoruz"Jandarma Albay Yılmaz Kırgel ise, "Vatandaşlarımızın sağlığı için kontrol noktasında seyahat izin belgelerini kontrol ediyoruz. 112'den gelen arkadaşlarımız vatandaşlarımızın ateşini ölçüyorlar. 24 saat esasına göre görev noktalarında çalışıyoruz. ve buradan tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması çağrısını yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA