Şehirlere giriş-çıkış yasakları sürüyor
Şehirlere giriş çıkış yasakları sürüyor.
09.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:31
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde yaşayan vatandaşlar, korona virüsü salgını nedeniyle tabela asarak köyü giriş çıkışlara kapattı.Köye gelen tüm araçları geri çeviren vatandaşlar, halkın sağlığı için nöbet tutuyor.
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla getirilen yasak sonrası Marmaris sakin şehre döndü.
(İHA)
Marmaris ve Datça'ya giriş çıkışlar jandarma denetiminde yapılırken, Çetibeli geçiş noktasında geçen araç sayısının düştüğü görüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler: Kahramanmaraş, Türkoğlu, Polis, Güncel