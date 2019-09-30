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Şehirleri hedef alacak teröristin evinden mühimmat çıktı

Mardin'de sabah saatlerinde emniyet müdürlüğü terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri ve polis özel harekat ile gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen teröristin büyükşehirlerde eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

30.09.2019 10:08Şehirleri hedef alacak teröristin evinden mühimmat çıktı
Mardin'de sabah saatlerinde emniyet müdürlüğü terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri ve polis özel harekat ile gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen teröristin büyükşehirlerde eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Teröristin evinden çok miktarda mühimmat çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Mardin'de bu sabah iç güvenlik operasyonları kapsamında düzenlenen şafak operasyonunda Artuklu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde etkisiz hale getirilen "Roger" kod adlı Fırat Şimdi'nin metropollerde eylem hazırlığında olduğu öğrenildi. Mardin ve büyükşehirleri hedef alan eylem hazırlığındaki teröristin evinden 2 adet el bombası, silah ve terör saldırılarında kullanılabilecek çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildiği öğrenildi. Polisin arama tarama faaliyetleri sürüyor. - MARDİN

Mardin, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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