Şehit 9 Akrabası İçin Beydağı'na Dev Türk Bayrağı Yaptı

16 Aralık 2018 Pazar 11:31



16 Aralık 2018 Pazar 11:31

MALATYA'da kaynakçılık yapan Ahmet İnce (33), PKK'lı teröristlerce farklı bölgelerde şehit edilen 9 akrabası için kentin en yüksek noktası olan 2 bin 500 rakımlı Beydağı'nın eteklerine 180 metrekarelik alana taşlarla Türk bayrağı yaptı.Malatya'da oturan kaynakçı Ahmet İnce, teröre şehit verdiği 9 akrabası için dev bir Türk bayrağı yaptı. Kent merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Beydağı'nın bir yamacına 8 kilometre tırmanan İnce, taşlarla 15 metre uzunluğundu, 12 metre genişliğinde ay- yıldızlı bayrağını işledi. Ahmet İnce, 27 günlük bir çalışmanın ardından yaptığı Türk bayrağının altına da yine taşlarla 'RTE' yazdı.İnce, 9 şehit yakınının anısını yaşatmak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini göstermek için böyle bir çalışma yaptığını kaydetti. Bayrağı yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin de üzerlerinde uçtuğunu belirten Ahmet İnce, şunları söyledi:"Halamın oğlu uzman çavuştu şehit oldu, amcamın oğlu astsubay şehit oldu. Bunlardan başka 7 yakınım daha şehitlik mertebesine ulaştı. Türk bayrağımız için, Türkiye için hep uğraştık, yıllarca da şehit verdik. Cumhurbaşkanımız Türkiye için uğraşıyor, Türkiye için çabalıyor. Onları düşünerek biz de bayrak yaptık. Bayrağı yaptığım sırada 2'nci Ordu Komutanlığı'na ait bir helikopter geldi. Tepemizde dönünce biraz insan korkuyor. Onlar da fark ettiler ay- yıldızlı bayrağımızı yaptığımızı. Bayrağı inceleyip gittiler, sağ olsunlar. Tabi bizde biraz ürktük ama Türk bayrağını bitirdik sonuç itibariyle."Bayrağı 3 günde boyadıklarını kaydeden İnce, "Yağlı boya ile ayrıca sim üzerine çalıştık. 3 günde boyadık. Toplamında 27 gün sürdü. Taşları toplayarak bir araya getirerek yaptık. Zorluk çektik, yaklaşık 4- 5 kişiydik. Bayağı bir uğraştık. Bayrağın yapımında büyük taşlar kullandı. Uçak geçtiği zaman Türk bayrağını görüyor" dedi.- Malatya