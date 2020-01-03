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Şehit Abdülhamit Bilgen'nin adı Bozüyük'te yaşatılacak

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in ismi, memleketindeki bir caddeye verildi.

03.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:30 Şehit Abdülhamit Bilgen'nin adı Bozüyük'te yaşatılacak
Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in ismi, memleketindeki bir caddeye verildi.
Belediye Meclisi ocak ayı olağan meclis toplantısında, ekim ayında Barış Pınarı Harekatı kapsamında Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in isminin bir parka verilmesi gündeme geldi.
Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun başkanlığında yapılan oylama sonucunda Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in adı, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 3. caddeye verilmesi kararlaştırıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Bozüyük, Güncel

Kaynak: AA

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