Şehit Acısı, Gümüşhane'ye Ulaştı (2)

Kaynak: DHA

ŞEHİT EVİNE TAZİYE ZİYARETİIrak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Günyüzü köyündeki evine gelen Vali Kamuran Taşbilek, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen ve Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat acılı baba Mehmet Temel'e başsağlığı dileğinde bulundu. Türk bayrağı asılan şehidin evini ziyaret eden ilçe sakinleri de taziyelerini sundu.ACILI BABA: YÜREĞİM YANIYOROğlunun 24 Şubat'ta izne geldiğini anlatan Mehmet Temel, "Jandarmaların geldiğini gördüm. Ben yola dönmeden askerler bana yöneldi. Ben askerleri görünce oğlumun şehit olduğunu anladım. Ben onun telefonunu açmaya bir acı haber alırım diye hep korkardım. Kardeşleri ile görüşür, iyi olduğu haberini alınca rahatlıyordum. 3 yıldır oğlumla beraber ben de askerdim. İzne gelecekti, nişanlanacaktı. Çok mütevazı bir çocuktu. Yüreğim yanıyor. Benim haberim olmadan gidip asker olmak için başvurmuştu. Bana 'Ben asker olacağım' dedi. Ben de 'Hayırlı olsun' demiştim" diye konuştu.Şehidin ağabeyi Önder Temel de "Şehitlerimize üzülürken öz kardeşim şehit oldu. Veren de Allah, alan da Allah. Bu hainler sevinmesin. Sonları gelecek. Kardeşimiz hem acı hem gurur yaşattı. Hainler asla gülemeyecek. Allah devletimize vatanımıza zeval vermesin" dedi.