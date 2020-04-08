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Şehit acısının yaşandığı Kulp'ta teröre tepki

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayattan koparılan 5 kişinin acı yaşanıyor.

08.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:44
Şehit acısının yaşandığı Kulp'ta teröre tepki
Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayattan koparılan 5 kişinin acı yaşanıyor.
Odun toplamaya giderken bulundukları aracın geçişi sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz'in (50) şehit olduğu Kulp'ta, teröre tepki dile getiriliyor.
"Allah şehitlerimizin hakkını bırakmasın"
AK Parti İlçe Başkanı Amil Yatçi yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm millete başsağlığı diledi.
"Şehitlerimiz odun toplamaya giderken bu vahşi PKK yola mayın döşemiş, uzaktan kumandayla patlatmış. Pikapta 5 kişi vardı, 5'i de şehit oldu. Ekmek parası için gitmişlerdi." diyen Yatçi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"3 gün önce 2 kişi buraya geldi, 'Evimizde bir torba un yok.' diye. Bir koli yardım yapar mısınız?' dedi. Hemen isimlerini Kaymakam Bey'e verdim. Kaymakam her ikisinin evine birer koli bıraktırdı. Vatandaşlarımız 60-70 liraya çalışan kişiler. Kimi de çocuğunu okutuyordu. Şu an evinde yiyecek bir şey olmayan var. İnsanlarımız gariban, fakir."
Terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getiren Yatçi, "Bu vahşi örgütün yaptıkları ortada. Allah onları perişan eylesin, şehitlerimizin hakkını bırakmasın. İnşallah kanları yerde kalmayacak." dedi.
Yatçi, PKK'nın yaşlı, genç, sivil demeden hedef gözetmeksizin terör saldırılarında bulunduğunu belirterek, "Bunun Kürtlerle bir alakası yok. Ben de Kürt vatandaşıyım." ifadesini kullandı.
"Hepsi fakirdi, garibandı"
Saltuk Köyü Muhtarı Veysel Şahin şehitlerden birinin halasının oğlu, birinin dayısı, ikisinin de köyünden olduğunu ifade etti.
Sürekli bu acıları yaşadığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:
"Bir arkadaş şehit Burhan Tanrıkulu'na, 'Gitme, daha erkendir.' demiş. O da, 'Gitmesem, akşam bir torba un almasam evimde yiyecek bir şey yok. Çoluk çocuğumuz perişan olur. Mecbur gideceğiz.' demiş."
Bu acıların son olmasını dileyen Şahin, "Hepsi fakirdi, garibandı. Günah değil mi? Çocukları aç kalmasın diye odun toplamaya gitmişlerdi. Yeter bu acıları çektiğimiz. Ölenlerin hepsi canımdır. Hepimizin başı sağ olsun. Devletimiz var oldukça biz ayaktayız. Devlet elini bize uzattıkça biz hiçbir zaman yıkılmayacağız." şeklinde konuştu.
Olay yerinde oluşan çukur kapatıldı
Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri tamamlandı.
Patlamanın etkisi ile olay yerinde oluşan çukurun kapatıldığı görüldü.
Patlamanın şiddetiyle vatandaşlara ait ayakkabı ve bazı kişisel bazı eşyaların olay yerine saçıldığı gözlendi.
Öte yandan şehit cenazelerinin Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde otopsisi sürüyor.
Bölgede teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Kulp, PKK, Güncel
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