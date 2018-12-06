Şehit Adıyaman Kütüphanesine Yoğun İlgi

06 Aralık 2018 Perşembe 13:07



06 Aralık 2018 Perşembe 13:07

Hakkarili Şehit Güvenlik Korucusu Yusuf Adıyaman'ın kızı Şirin Adıyaman'ın babasının adını verdiği ve birçok kaynak kitabın bulunduğu kütüphaneye gençler yoğun ilgi gösteriyor.Hakkari'nin Ağaçdibi köyünde 1995 yılında teröristler tarafından şehit edilen Güvenlik Korucusu Yusuf Adıyaman'ın adına kızı Şirin Adıyaman tarafından kurulan kütüphane törenle hizmete açılmıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde açılan Şehit Yusuf Adıyaman Kütüphanesinde yaklaşık 2 bin 500 KPSS hazırlık test kitabı, tarih kitapları, hikaye, çocuk kitapları, roman, dünya klasikleri ve değişik kitaplar yer alıyor.Şehit Kızı Şirin Adıyaman, babasının adını yaşatmak için açtığı kütüphaneye destek veren herkese teşekkür etti. Birçok kaynak kitabı daha kütüphaneye kazandıracaklarını belirten Adıyaman, daha çalışmaların başında olduğunu ifade ederek, gönüllü kesimlerin de kütüphaneye olan bağışlarını beklediklerini belirtti.Şehit Yusuf Adıyaman Kütüphanesine bakan Beren Turan ise, kütüphanenin açıldığı günden itibaren öğrencilerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Gençlerin burada bir taraftan KPSS'ye hazırlandıklarını diğer taraftan ise ders çalıştıklarını ifade eden Turan, ilginin her geçen gün arttığını belirtti. - HAKKARİ