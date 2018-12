Şehit ağabeyinin adının verildiği kütüphanenin açılışında Bakan Varank duygusal anlar yaşadı

02 Aralık 2018 Pazar 18:15



02 Aralık 2018 Pazar 18:15

Şehit ağabeyinin adının verildiği kütüphanenin açılışında Bakan Varank duygusal anlar yaşadıMAKÜ'de 2 tesis 2 bakan tarafından açıldıBURDUR - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde yapımı tamamlanan, MAKÜ BAKA Teknokent ve Prof.Dr.İlhan Varank Kütüphanesi düzenlenen törenlerle açıldı. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, MAKÜ ve SDÜ Rektörleri, daire müdürleri, sivil toplum kurum ve kuruluşu temsilcileri, siyasiler, öğrenci ve akademisyenler katıldı.MAKÜ ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın da desteklediği, Burdur İl Özel İdaresi, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ile Bucak Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında yapımı tamamlanan MAKÜ BAKA Teknokenti ile Prof.Dr.İlhan Varank Kütüphanesi'nin açılış kurdelelerini Bakan Varank, Bakan Kasapoğlu, valiler, milletvekilleri, rektörler birlikte kesti.Bakan Varank, kütüphanenin girişinde bulunan 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın öz geçmişinin yazılı olduğu tabloyu okudu.Korkmaz: "MAKÜ, bölgesel gelişmeye odaklamış, bölgesel kalkınma üniversitesi olarak bütün stratejik program ve planlarını buna göre odaklamış bir üniversite olarak çalışmalarını sürdürüyor "Açılış konuşmasını gerçekleştiren MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz "Bugün çok güzel 2 eserin açılış programları açılışı için buradayız. Üniversitenin topluma dönük hizmetler üretmesi de günümüzün temel misyonları arasında yer alıyor. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bu bağlamda kendisini bölgesel gelişmeye odaklamış, bölgesel kalkınma üniversitesi olarak bütün stratejik program ve planlarını buna göre odaklamış bir üniversite olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Burdur Gelişim Merkezimiz şehrimizin bütün ekonomik potansiyellerini masaya yatırmış, neler yapılabileceği konusunda önemli çalışmalar yapmış ve bu bağlamda kendisine 3 temel sektörü hedef seçmiştir. Bu sektörler tarım ve hayvancılık, turizm ve doğaltaş ve mermercilik sektörüdür. Üniversitemiz 2016 yılında hayvancılık alanında Türkiye'de pilot üniversite seçilmiştir. 40 ayrı uygulama projesi ile 4 farklı boyutta çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün Teknokent ve kütüphanemizi açıyoruz. İsmine de 15 Temmuz şehidimiz İlhan Varank'ın ismini verdik. Bu bağlamda senatomuza teşekkür ederim" dedi.Vali Şıldak açılışların hayırlı olmasını dilediBurdur Valisi Hasan Şıldak, MAKÜ'de açılışı gerçekleştirilen 2 önemli tesisin Burdur ve üniversite camiasına hayırlı olmasını diledi. Vali Şıldak, "Teknokent, üniversitemizin araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürmeye, katma değerli ürünler ortaya koymaya, bu ürünler arasında bilgi ve teknoloji transferi yapabilmeye elverişli bir zemin hazırlayacaktır. Açılışını gerçekleştirdiğimiz, içinde bulunduğumuz kütüphane ise ismiyle çok anlamlı bir dünyaya kavuşuyor" diye konuştu.Kasapoğlu: "Herhalde anmanın en güzel vesilelerinden biri bu kütüphaneyi açmak"Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, MAKÜ'de Prof. Dr. İlhan Varank adının verildiği bir kütüphanenin açılmasının çok anlamlı olduğunu ifade etti.Bakan Kasapoğlu konuşmasında, "Herhalde anmanın en güzel vesilelerinden biri bu kütüphaneyi açmak. Prof. Dr. İlhan Varank kitaba, ilme değer veren, örnek bir şahsiyetti. Ruhu şad olsun" şeklinde konuştu.Prof.Dr.Varank'ın 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi gecesinde ilk karşı koyan ve direnenlerden biri olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, kütüphanede çalışan gençlerin de onun yolunda ilerlemeleri tavsiyesinde bulundu."Gençler bizim en önemli sermayemiz""Gençler bizim en önemli sermayemiz" diyerek, Türkiye'nin Avrupa'daki en genç nüfusa sahip ülke olduğuna dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Gençliğimizi çok önemsiyoruz, seviyoruz. Gençlerimiz, bizim en büyük sermayemiz. Her biri ayrı bir umudumuz, yarınlar adına ümidimiz. İnanıyorum ki bugün yaptığımız açılışlar, gelecek adına gerek ülkemizin gerek dünyanın yarınları adına çok güzel başlangıçların, başarıların önünü açacaktır" dedi."Teknolojik anlamda takip edilen bir ülke olmamız gerekiyor"Bakan Kasapoğlu, her alanda hayatı kolaylaştırmanın, geleceğin ihtiyaçlarını bugünden gidermenin en öncelikli görevlerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemizi güçlü kılmak, geleceği bugünden inşa etmek için teknolojiyi takip eden değil, teknolojiyi üreten, teknolojik anlamda takip edilen bir ülke olmamız gerekiyor. Bu noktada gençlerimizi, öğrencilerimizi, bilimsel manada donanımlı hale getirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.Açılışı gerçekleştirilen MAKÜ BAKA Teknokenti'nin yeni buluşların önünü açacağını kaydeden Bakan Kasapoğlu, teknolojinin doğru kullanılması gerektiğini, bu noktada bağımlılık oluşturan değil, teknolojiyi üreten bir gençlik yetişmesi için bakanlık olarak gereken hassasiyeti gösterdiklerini söyledi."Önemli bir hazine"Kütüphane açılışında konuşmasını sürdüren Kasapoğlu, kitabın hem kişilik olarak gelişimde hem bilgi ve tecrübeler edinmede çok büyük rolü olduğunun altını çizdi. Türkiye'de okumanın yaygınlaştırılıp, geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Kasapoğlu, kütüphaneler açısından yeni konseptleri önemsediklerini belirterek millet kütüphanelerini buna örnek olarak gösterdi.Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi'ni 'hazine' olarak nitelendiren Kasapoğlu, "Her kitap bir dünya, bir ufuk, bir dost demektir. Bu kütüphanede okuyan gençlerimiz, başta kendi gelecekleri olmak üzere ülkemizin geleceği inşasında ciddi rol üstlenecekler" dedi.Kasapoğlu konuşmasının sonunda, öğrencilerin tesislere değer katacağını ve buralardaki imkanları sonuna kadar kullanmalarını istedi.Bakan Varank'ın duygu dolu anlarıTörende, 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı görüntüler ve Prof. Dr. İlhan Varank'ın öğrencilerinin röportajları da izletildi.Şehit ağabeyinin görüntülerini izleyen Varank, duygu dolu anlar yaşadı.Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Varank, "Burdur, tarihiyle müsemma, bir ilim ve irfan şehri. Piri Baba, Divan Baba, Hecin Dede, Hacı Rahmi Sultan, Hafız Osman Nuri Efendi gibi nice büyük isimler, sadece bu şehrin değil, tüm Anadolu'nun mayasını yoğurdu. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Burdur'u temsilen ilk meclisimizde mebusluk yaptı. Burdur, ilmin, irfanın ve milli mücadelenin bir şehridir" dedi."Gözyaşlarına boğulunca, konuşmasını yarıda kesti"Şehrin şanına, tarihine, ilim geleneğine yakışır bir şekilde, uzun yıllar hasretle beklenen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2006 yılında Burdur'a kazandırıldığını anımsatan Bakan Varank, "Maşallah, üniversitemiz kurulduğu günden bu yana hızla büyüyor. Şimdi de üniversitemize ve Burdur'umuza yakışır şekilde çok güzel bir kütüphaneyi açıyoruz. Merhum ağabeyim İlhan Varank isminin bu esere verilmesi beni oldukça duygulandırdı" ifadelerini kullandı.Bakan Varank, ağabeyinin adını zikrettiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada açılışa katılanlar ise Bakan Varank'ın duygu dolu anlarına alkışlarla eşlik ettiler.Bakan Varank daha sonra, "Muhtemelen konuşmamı da bitiremeyeceğim. Bu eserler şehrimize, ülkemize hayırlı olsun diyorum. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum" diyerek kürsüden indi.Bakan Kasapoğlu, daha sonra Bakan Varank'a sarılarak teselli etti.Bakan Varank ve Bakan Kasapoğlu, törenin ardından kütüphanenin içerisinde yer alan Mehmet Akif Ersoy Müzesi'ni gezdi.