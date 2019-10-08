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Şehit Agah Turan şehadetinin yıldönümünde mezarı başında anıldı

Bayburtlu Şehit Jandarma Er Agah Turan, şehadetinin 55. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

08.10.2019 11:36Şehit Agah Turan şehadetinin yıldönümünde mezarı başında anıldı
Bayburtlu Şehit Jandarma Er Agah Turan, şehadetinin 55. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

7 Ekim 1964 tarihinde Burdur İl Jandarma Komutanlığında görevde olduğu esnada trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Er Agah Turan, Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca Beşpınar köyünde bulunan mezarı başında anıldı. Şehidin özgeçmişinin okunduğu anma programda Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından tertip edilen anma törenine Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ve personelinin yanı sıra Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve personeli, Bayburt Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Selami Köksal ve üyeleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Jandarma, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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