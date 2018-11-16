Şehit Ahmet Erol Cami'nin Açılışı Yapıldı

Alaylar 2 Mahallesi Şehit Yaşar Kocabaş Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan Şehit Ahmet Erol Camii'nin açılışına geçmiş Dönem AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsniye Erdoğan, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal,Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan, Ağır Ceza Reisi Mehmet Sedat Deveci ,İlçe Jandarma Komutanı Yahya Koca, Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir, Beyşehir ve Seydişehir İlçe Müftüleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, din görevlileri ve vatandaşlarkatıldı.

Özel Harekat Uzman Çavuş Şehit Ahmet Erol 18 Haziran 2017 tarihindeTunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olmuşvasiyeti üzerine memleketi olan Seydişehir'in İncesu Mahallesinde toprağa verilmişti. İsmi verilen Şehit Ahmet Erol Camisinin temeli 2017 yılındamart ayında atılarak yapımına başlanmıştı.

Gelişen nüfusyoğunluğu nedeniyle yetersiz kalan Adil Cami yerine yenisinin yapıldığını kaydeden İlçe Müftüsü AdemBebek;camimizin yenilenmesi noktasında Belediye Başkanımıza, dernek yönetimine ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehit Ahmet Erol Camimiz 20 ay gibi kısa bir sürede yapımı tamamlanmıştır" dedi.

Müslüman bir beldede, Müslüman olarak dünyaya gelmek ve islamın mührü olan bu kubbelerin altında Yüce Allah'a ibadet etmeninbüyük bir şans olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal;kalkınma sadece maddi kalkınma ile olmuyor. Fabrikalar, yollar, parklar , bahçeler yapmakla olmuyor.Kalkınma maddi ve manevi kalkınmanın birlikte gitmesi ile oluyor. Manevi kalkınmada insanların imanlı,inançlı ve dürüst bir şekilde toplumda yaşamalarını gerektiriyor. Bu olduğu zaman zaten maddi kalkınma kendiliğinden geliyor. Bunun için bu iki kalkınmayı birlikte götürmemiz gerekiyor. Bunların mührü,temeli,göstergesi camilerdir. Camiler bir medeniyetin, bir kültürün, eğitimin kaynağıdır. İslam toplumunun başlangıcında devlet işlerinin birlikte yürütüldüğü bir mekandır. Bu nedenle sahip çıkmamız,manevi kalkınmayı buradan başlatmamız gerekiyor.

Seydişehir'de maddi hizmetlerin dışında, manevi kalkınma noktasında ne varsa imkanları ölçüsünde destek oldukları kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal; 9 Bin 200 metrekare camilerimize, kuran kurslarımıza arsa tahsisinde bulunduk. Bunlardan bir tanesi iseçok güzel bir mekan olan Seydişehir'e yakışan bu camimiz oldu. Hafriyatın alınmasında, çevre düzenlemesinin yapılmasında imkanlar doğrultusunda imamımıza ,dernek yönetimimize destek olmaya çalıştık. Gurur duyduk kısa bir zamanda Seydişehirlilerin desteği ve katkısı ile yapıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum "dedi.

Kaymakam Aydın Erdoğan; ihtiyaca cevap verecek bir caminin yapımı tamamlandı.Çok ciddi bir ihtiyacı gidermiş olduk.Bu güzel eserin yapılmasında başta Belediye Başkanımıza, Dernek Başkanımıza, maddi ve manevi destekte bulunan herkese teşekkür ediyor.Hayırlı cumalar diliyorum "şeklinde konuştu.

Şehit Ahmet Erol'un annesi ve babasını selamlayarak konuşmasına başlayan Ak Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan" Şehit Ahmet Erol kardeşimizin isminin verildiğicaminin açılışı yapacağız.Şehitlerimizin ölümsüzolduğunu rabbimizde buyurdu.Rabbimiz onların ölümü yaşamadığını bize, bir kez dahabu güzel mekanla onların ölümsüz olduğunugösterdi" dedi.

Şehit Ahmet Erol Caminin açılışı Protokol üyelerinin camiyeyardım yapan kişilere plaket takdiminin ardından kurdela kesimi ve dualarla sona erdi. Cuma namazı sonunda Şehit Ahmet Erol'un ailesi tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.