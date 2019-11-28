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Şehit Ahmet Topçu'nun adı verilen anaokulu açıldı

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayelerinde, Türk Kızılay'ının "81 İlde 81 Anaokulu" projesi kapsamında Ankara'da yapımı tamamlanan anaokuluna, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er...

28.11.2019 19:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:52Şehit Ahmet Topçu'nun adı verilen anaokulu açıldı
Eski Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayelerinde, Türk Kızılay'ının "81 İlde 81 Anaokulu" projesi kapsamında Ankara'da yapımı tamamlanan anaokuluna, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun adı verildi.
Mamak ilçesinde yapımı tamamlanan anaokulunun açılış programı öncesinde konuşan Binali Yıldırım, proje kapsamında 30'dan fazla anaokulunun tamamlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Makamların gelip geçici olduğuna dikkati çeken Binali Yıldırım, şunları söyledi:
"Bu can, bu nefeste olduğu müddetçe ülkemiz, insanımız ve geleceğimizin teminatı yavrularımız için hizmet etmeye, eserler yapmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın az önce gönderdiği kutlama mesajında da şahit olduk. Son 17 yıldır ülkemizi eğitimde, ulaşımda, sağlıkta ve hayatın bir çok alanında çağ atlatan eserleri milletimize kazandırdık. Bütün bunları Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye sevdasından güç alarak gerçekleştirdik."
Şehit Ahmet Topçu'nun doğum günü ile isminin verildiği anaokulun açılışının aynı güne denk gelmesinin güzel bir tesadüf olduğunu ifade eden Binali Yıldırım, doğum gününde şehidin adını yaşatacak anaokulun açılışını annesi, babası ve hemşehrileriyle birlikte gerçekleştireceklerini kaydetti.
Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından açılan anaokulunu gezerek, çocuklara oyuncak dağıttı, okul bahçesinde fidan dikti.
Açılış programına, ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve davetliler katıldı.

Binali Yıldırım, AK Parti, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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