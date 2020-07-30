Şehit aileleri bayram arifesinde şehitlerin kabrini ziyaret etti

Şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Cebeci Askeri Şehitliği'ne gelerek kabirleri ziyaret edip dualar okudu.

Şehit aileleri, Kurban Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde Cebeci Askeri Şehitliği'ne geldi. Şehitlerinin kabirlerini ziyaret eden aileler, mezarları temizleyip çiçekleri suladı ve Kur'an-ı Kerim okudu. Bazı aileler lokum ve kolonya ikram etti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2017'de askeri konvoya PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Yüzbaşı Murat Üçöz'ün babası Tümen Üçöz, "Ramazan'ın 25'inci günüydü. Bayram iznine gelirken gece pusu kurdular ve şehit oldu. 33 yaşında pırıl pırıl, Türk ordusunda geleceği parlak bir çocuktu. Aydoğan Paşa'nın ekibindeydi. 20 araç, 200 rütbeli ve rütbesiz asker, Çukurca'dan bayram iznine çıkmıştı. Murat, yedinci araçtaydı. Bir tek Murat şehit oldu. Bir gün önce de konuşmuştum. Babalar Günü'ydü. Babalar Günü için aramıştı, 'Telafi ederiz muhterem' dedi. Burası bizim ikinci evimiz" ifadelerini kullandı.

Şehidin annesi Sevim Üçöz, "Murat, dahi bir çocuktu. Allah ondan razı olsun. Evimizin küçüğüydü ama gözümüzde kaldı. Bir senelik evliydi. Bunu yapanlar sürünsün" dedi.

Şehit Piyade Kıdemli Başçavuş Volkan Külekçi'nin babası Haşmet Külekçi ise, "Oğlumun Özel Kuvvetler Komutanlığında 18 senelik hizmeti vardı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'da şehit oldu. 'Vatan sağ olsun' dedik. Bayramlarda, diğer günlerde ziyaretini yapıyoruz, onu yalnız bırakmıyoruz. Allah bütün şehit ailelerine sabır versin. Şu anda onunla beraber olduğumuzu hissediyoruz. Şehit annesi, babası olduğumuz için gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA