Şehit aileleri bayramda bir araya geldi

Ordu'da şehit yakınları, Kurban Bayramı dolayısıyla gemide düzenlenen programda bir araya geldi.

Ordu Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programa, Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve şehit yakınları katıldı.

Büyükşehir Belediyesinin işletmesindeki Şehit Temel Şimşir Gemisi'nde gerçekleştirilen programda Sonel ve Güler, şehit yakınlarının bulundukları masaları gezerek bayramlarını kutladı.

Vali Sonel, burada yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin, başlarının tacı olduğunu belirterek "Bu programda sizlerle bir arada olmak bizleri mutlu etti. Devletimizin şefkatini ve güler yüzünü her daim sizlere göstermemiz gerekiyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler de şehit ailelerinin bayramını tebrik etti.

Program vesilesiyle şehit yakınlarıyla hem sohbet etme hem de taleplerini tekrar dinleme imkanı bulduklarını aktaran Güler, "Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesi Başkanı Hasan Kaplan da şehit aileleriyle kaynaşma ortamı oluşturan herkese teşekkür etti.

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında geçen yıl gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın ablası Ayşegül Damcı, "insanın ruhunu okşayan güzel bir program" gerçekleştiren yetkililere teşekkür etti.

Sonel ve Güler'in çocuklara armağanlar verdiği program, şehitler için dua edilmesinin ardından sona erdi.