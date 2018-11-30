Şehit Aileleri İstanbul'a Uğurlandı

Muğla
Valiliği himayesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma
Komutanlığı ile Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlemiş olduğu gezi programı kapsamında Şehit Aileleri ve Gaziler İstanbul
'a uğurlandı.
Valilik önünde düzenlenen uğurlama törenine Vali Esengül Civelek
, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve eşi, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya
ve eşi, geziye katılan Şehit yakınları ve Gaziler ile diğer görevliler katıldı.
Şehit ve Gazi Aileler, İstanbul'da iki gün sürecek programda, Dolmabahçe
sarayı, Miniatürk
, Eyüp Sultan
Cami, Sultan Ahmet Cami
, Ayasofya
Cami, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü gezecekler. - MUĞLA
Jandarma,Muğla,İstanbul