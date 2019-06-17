17.06.2019 12:46
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Şehit Aileleri, sevgi evlerini ziyaret etti

Şehit Aileleri, sevgi evlerini ziyaret etti

Kırşehir'de şehit aileleri, 'Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz' projesi kapsamında sevgi evlerini ziyaret etti.

Kırşehir'de şehit aileleri, 'Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz' projesi kapsamında sevgi evlerini ziyaret etti.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen ziyarette, şehit aileleri çocuklara evlatlarının vatan uğrunda şehit olma süreçlerini anlatarak çocukların sorularını yanıtladı.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, yaptıkları ziyareti gelecek nesillerin vatan duygusunu bilmesi açısından önemsediklerini söyledi.

Kılıçaslan, "Anne - baba hasreti çeken çocuklarımızla, vatan için canlarını feda eden evlatlarının özlemi çeken şehit ailelerimizi bir araya getirdik. Çocuklarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek, küçük hediyeler ve tebessümlerle kalplerine dokunup yüzlerini güldürmek bizleri çok mutlu etti. Şehit ailelerimiz de sosyal sorumluluğu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı."dedi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Kırşehir, Güncel

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