Şehit Aileleri ve Gaziler KKTC'ye Konuk Oldu

Tosya
Kaymakamı Deniz Pişkin
ile şehit yakınları ve gazilerden oluşan heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'ne (KKTC
) gezi düzenlediklerini bildirdi.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaymakamlık olarak sosyal sorumluluk projesi olarak düzenledikleri geziyle KKTC'ye ziyaret ettiklerini söyledi.
Ziyaretle KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinliklerine iştirak ederek, Kıbrıslı soydaşlarının, kardeşlerinin mutlu günlerinde yanlarında olmak istediklerini ifade eden Pişkin, gezi programıyla ilgili şu bilgileri verdi:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Sayın Mustafa Akıncı
, heyetimizi makamında kabul etti. Kendilerine, heyetimiz ve ziyaretimiz hakkında bilgiler verdik, daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nu makamlarında ziyaret ettik. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretler sayesinde kendimizi evimizde gibi hissettik. Daha sonra Tekke Bahçesi, Taşkent
ve Boğaz Şehitliklerini de ziyaret ettik. Dolu dolu geçen Kıbrıs ziyaretimizi amacına uygun olarak tamamladık."
Kaymakam Pişkin, ziyaretlerinde kendileriyle yakından ilgilenen KKTC Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan ve dernek üyelerine de teşekkür etti.
Kıbrıs ziyaretine, Türkiye
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu
Şube Başkanı Berat Satıoğlu, Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkan Yardımcısı Hüseyin Mahmutoğlu ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Tosya,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,Kıbrıs
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:31