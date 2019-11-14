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Şehit aileleri ve gazilerden Barış Yarkadaş'a KHK tepkisi tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, gazeteci Barış Yarkadaş'ın "KHK faciadan öte bir şeydir" açıklamalarına tepki gösterdi.

14.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:35Şehit aileleri ve gazilerden Barış Yarkadaş'a KHK tepkisi tepki
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, gazeteci Barış Yarkadaş'ın "KHK faciadan öte bir şeydir" açıklamalarına tepki gösterdi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, son günlerde siyasi figüranların, birtakım gazeteci ve akademisyenler tarafından FETÖ'ye yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Yapılan ortak açıklamada, "Yalan yanlış bilgilerle timsah gözyaşı dökerek, 'KHK' bir faciadır çıkışı yapan Bülent Arınç'tan sonra, sözde gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı özel bir televizyon programda 'KHK faciadan öte bir şeydir' diyerek haddini ve maksadını aşmış, FETÖ'cülere kol kanat germiş, FETÖ hayranlığını dışa vurmuş ve alenen beyan etmiştir. Barış Yarkadaş söz konusu programda sözde Bülent Arınç'ı eleştiriyor gibi görünse de bunlar ruh ikizidir, bunların aynı yerden ve aynı merkezden talimat aldıklarını düşünüyoruz. Bu çıkışları asla tesadüf değil aldıkları talimatları yerine getiriyorlar. Sözde gazeteci Yarkadaş, OHAL sistemini eleştirirken 'Hiç ihtiyaç yokken ilan edilmiştir' gibi akıllara ziyan bir açıklama yapmıştır. Şimdi soruyorum, sözde gazeteciye bu ülkede darbe olmadı mı, 252 kişi şehit edilmedi mi, 3 bin kişi gazi olmadı mı, bunları şehit ve gazi eden satılık alçak FETÖ'cüler değil miydi? Bu FETÖ sevginiz sempatiniz nereden geliyor, kimden emir ve talimat alarak bu açıklamaları yapıyorsunuz? FETÖ'cüler kozmik odaya girip devletin bütün gizli bilgilerini çalınca neden sessiz kaldınız? FETÖ'cüler Ergenekon ve Balyoz tiyatrolarıyla yüzlerce şerefli onurlu subayımız terörist damgası vururken neden sessiz kaldınız? FETÖ'cüler soruları çalıp milyonlarca gencimizi mağdur edip hayatlarını ellerinden alırken, bu gençlerin umutlarıyla beraber gelecekleri çalınırken neden sessiz kaldınız? Bu tavırlarınız gösteriyor ki siz ikiyüzlüsünüz, siz beyninizi kiraya vermişsiniz. Sizin için şehitlerin gazilerin hiç bir önemi yok. Onların hiç bir hakkı hukuku yok. Kim devletimize, milletimize, milletimizin değerlerine küfür ediyorsa o haklıdır. Sizde zerre kadar vicdan, merhamet ve insanlık olsaydı şehit ailelerimizin gözlerinin içine baka baka teröristleri savunmazdınız. Biz şehit aileleri için kim teröristleri savunuyorsa, kim alçak FETÖ'cüleri savunuyorsa haindir, alçaktır" denildi. - DİYARBAKIR

Barış Yarkadaş, Güncel

Kaynak: İHA

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