Şehit Aileleri ve Gazilerden Başkan Bakıcı'ya Teşekkür

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde bulunan Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği mensupları, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
'yı ziyaret etti.
Başkan Bakıcı'yı makamında ziyaret eden Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Topal ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Bakıcı ile bir süre sohbet etti. Başkan Bakıcı'ya derneğin açılış aşamasındaki destekleri için teşekkür eden Dernek Başkanı Topal "Başkanımız her zaman özel ilgi göstererek yanımızda bulunmuştur. Başkanımız dernek binamızın kiralama ve boyama işlerinin yapımında, şehitler köşemizin hazırlanmasında, yönetim kurulu odamızın mobilya tefrişatının yapılmasında ve derneğimizin genel temizlik işlerinin gerçekleşmesinde yardımcı olmuştur. Ayrıca Bozüyük'ümüzün çeşitli sokaklarına ve caddelerine şehitlerimizin isimlerini vererek şehit ailelerimizi onurlandırmıştır. Derneğimizin kurulum ve açılış aşamasında bizlerden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Bakıcı da misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için çok önemliler. Biz her zaman sizlerin yanınızdayız ve desteğe hazırız" dedi.
Dernek Başkanı Topal ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Bakıcı'ya plaket takdiminde bulundular. - BİLECİK
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:50