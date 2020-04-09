Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şehit aileleri ve gazilerden Batman Emniyet Müdürü Kıraç'a ziyaret

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar ile beraberindekiler, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ı ziyaret etti.

09.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:19
Şehit aileleri ve gazilerden Batman Emniyet Müdürü Kıraç'a ziyaret
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar ile beraberindekiler, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ı ziyaret etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar ile beraberindekiler, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeni ile İl Emniyet Müdürü Kıraç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Başkan Pekacar, "İstiklal ve istikbalimizi tehdit eden her türlü ihanet odağına karşı verdiği tavizsiz mücadele ile milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan polislerimiz, korona virüs salgını ile mücadelemizin de görünmez kahramanlarıdır. En zorlu zamanlarda bile, yeri geldiğinde aç ve uykusuz kalarak, yeri geldiğinde günlerce ailesini görmeden, milleti ve devleti için fedakarca görev yapan polislerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Bilinmelidir ki, polislik asla para için yapılan mesleklerden değildir. Polislik, ancak ve sadece vatan sevdasıyla yapılabilecek bir meslektir. Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle İl Emniyet Müdürümüzü ziyaret ederek, polislerimiz ile beraber pasta kestik. Bu vesileyle, bütün emniyet mensuplarının 175. yılını kutluyor, şehit ve gazi emniyet mensuplarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Kıraç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Pekacar ve beraberindekilere teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Batman, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Haberler ›› Güncel ››Şehit aileleri ve gazilerden Batman Emniyet Müdürü Kıraç'a ziyaret - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:16: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Haber 15:16: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 15:13: Endonezya'da feribotta koronavirüs paniği Duyan denize atladı - Haber 15:12: Camiden güldüren 'evde kalun' anonsu yapılan köyde, kimse dışarı çıkmıyor - Haber 15:12: Bangkok'ta Kovid-19 nedeniyle 10 günlüğüne alkol satışı yasaklandı - Haber 14:19: Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak - Haber 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor