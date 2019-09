Erzincan'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinleri kapsamında şehit aileleri ve gazilerin onuruna yemek verildi.19 Eylül Gaziler günü kutlamaları çerçevesinde Erzincan Valiliği, Erzincan Belediye Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından şehit ailelerine ve gazilere yemek verildi. Programın açılış konuşmasını yapan Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şubesi Derneği Başkanı Sabri Taş, "Unutulmayan ulusal olaylarla ilgili anma günleri vardır. Bu anılan günler içerisinde öyle müstesna günler vardır ki, her millete nasip olmayan, işte o günlerin yaşattığı kıvanç, bir başka mana ifade eder. Kahraman Türk milleti asla bayraksız, vatansız ve hürriyetsiz yaşamamış olmanın ruhu ve öz güveni yanı sıra, diğer milletlere rehberlik etmenin kıvancıyla tarihte yer almış olan milletlerin başında gelir" dedi."Al bayrak şehitlerin ve gazilerin şerefli mücadeleleri sayesinde dalgalanıyor"Al bayrağın şehitler ve gazilerin şerefli mücadeleleri sayesinde dalgalandığını ifade eden Başkan Bekir Aksun, "Gazi Mustafa Kemal komutasında verilen Kurtuluş Savaşı ve akabinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimiz ve kahramanca mücadeleler ile bu vatan toprağında bu devleti kuran gazilerimizin omuzlarında yükselmiştir. Vatan topraklarında hürriyetimizin sembolü Al Bayrağımız şehitlerimizin ve gazilerimizin şerefli mücadeleleri sayesinde dalgalanabilmektedir" diye konuştu."Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik rütbesinin ve gazilik unvanının verildiği gündür"AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise, "Erzincan'ımızda, Erzincanlı şehit ve gazi ailelerimizle bir arada olmaktan kıvanç duyuyorum. 19 Eylül 1921, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik rütbesinin ve gazilik unvanının verildiği gündür. Bugün aynı zamanda köklü tarihi boyunca kendine gaza anlayışını şiar edinmiş aziz milletimizin, ümmet ve millet bilincinin diri tutulduğu önemli günlerden de biridir. Bu yüzden her yıl 19 Eylül'de şehit ailelerimizle, gazilerimiz ve aileleriyle biraya gelmekte. Yine eli kanlı terör örgütlerine karşı kararlı bir mücadele yürüten milletimizin, bugüne kadar olduğu gibi yarın da, tüm kutsal değerleri uğrunda bir olacağından, canlarını hiç düşünmeden feda edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu."Böyle bir milletin evladı olmaktan dolayı gurur duyuyorum"Gazilerin yazdığı cesaret ve kahramanlık destanlarının milletin hafızasına kazındığını belirten Vali Ali Arslantaş, "Gazilerimizin yazdığı cesaret ve kahramanlık destanları, onların şerefli isimlerini, milletimizin hafızasına kazımıştır. Destansı tarihimizin yaşayan kahramanları olan gazilerimizden aldığımız ilhamla, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız bütün tehditleri bertaraf edeceğimize yürekten inanıyorum. Bizi iç ve dış tehditlere rağmen bin yıldır bu topraklarda başımız dik anlımız açık bir şekilde bu günlere getiren gazilik ruhudur. Kahraman güvenlik güçlerimizin teröre karşı ortaya koyduğu mücadele, 15 Temmuzda gazi milletimizin gösterdiği direniş ruhu bunun açık bir ispatıdır. Bu millet tarihi şan ve şerefle yazan, devletler kuran, gittiği her yere adaleti ve merhameti götüren gazi bir millettir. Böyle bir milletin evladı olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın göklerde ilelebet dalgalanması için gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerimiz ve kahramanlık gösteren gazilerimiz için ne yapsak az, onlara borcumuzu ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz bunu da biliyoruz" ifadelerini kullandı.Şehit aileleri ve gazilere verilen onur yemeğine, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, şehit aileleri, gaziler, askeri erkan ve siyasi parti temsilcileri katıldı. - ERZİNCAN