Şehit Aileleri, Yeşilyurt Belediyesinde Türk Bayrakları ve güllerle karşılandı

TÜRK BAYRAKLARIYLA FARKLI BİR ATMOFER OLUŞTU

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediye Birim Müdürleri ve personeller tarafından Türk Bayraklarıyla karşılanan şehit ailelerine özel olarak hazırlanan güller hediye edildi.

Hizmet Binası önünde toplanan belediye personelleri, şehit ailelerine büyük bir sevgi gösterisinde bulunurken, ellerinde ki Türk Bayraklarıyla farklı bir atmosfer oluşturdular.

"SİZLERİ YEŞİLYURT'TA AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYMAKTAYIZ"

Yapılan organizasyonun yanı sıra gösterilen yakın ilgiden memnun kalan şehit ailelerini makamında ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatan, bayrak ve memleket sevdası uğrunda canından vazgeçerek şehit düşen kahraman vatan evlatlarının aile yakınlarını Yeşilyurt'ta misafir etmekten onur duyduklarını söyledi.

"ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ VE BAĞIMSIZLIĞIMIZI ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE BORÇLUYUZ"

Vatan topraklarının bekâası için hayatını kaybeden bütün şehitlerin anısına düzenlenen 'Şühedâ'nın Sesi'programının her yönüyle anlamlı ve değerli olduğunu ifade eden Başkan Çınar, "Davetimize icabet ederek dün kentimize gelen Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Şehit Eren Bülbül'ün kardeşi Çağlar Bülbül ve Şehit Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ü Yeşilyurt'ta ağırlamak bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. 15 Temmuz Milli İrade Anıtımız önünde mehteran takımımızın kahramanlık türküleriyle karşıladığımız kahraman vatan evlatlarının kıymetli emanetlerini, aile yakınlarını Malatya'mızda, Yeşilyurt'umuzda misafir ettiğimiz için ayrı bir onur duymaktayız. Sizler bu topraklar için canlarını, kanlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetlerisiniz. Şehitlerimizin hakları nasıl ödenmez ise sizlerin de hakları aynı şekilde ödenmez. Eşini, oğlunu, abisini ya da babasını bu topraklar uğruna şehit vermiş tüm şehit yakınlarından Allah binlerce kez razı olsun. Bizim için şehitlerimiz, aile yakınları, gazilerimiz ve şu anda terör operasyonlarında mücadele eden askerimiz ve polisimiz başımızın tacıdır. Şehit ailelerini en güzel şekilde ağırlamak adına elimizden geleni yapıyoruz. Özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı şehit ve gazilerimize borçluyuz. Bizlerde vatan ve bayrak uğrunda canımızı vermekten bir an olsun imtina etmeyiz. Hepimizin canı bu güzel vatana helal olsun. Şehitlikte çok özel bir makamdır, herkese nasip olmaz. Rabbim hepimize şehitlik makamını nasip etsin. 'Şühedâ'nın Sesi' gibi değerli bir programı hazırlamak adına aylardır çalışıyoruz, emek sarf ediyoruz. Tüm hemşerilerimizi bu akşam ki tarihi programa davet ediyorum. Bu tarihi buluşmanın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Derneğinde ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Buradaki amacımız; şehitlerimizin emanetlerine en güzel şekilde sahip çıkmak, onların yanında olduğumuzu göstermek ve dualarını almaktır." diye konuştu.