Şehit Ailelerinden Öğrencilere Spor Malzemesi

Kadirli
Terör Mağdurları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, öğrencilere spor malzemesi yardımı yaptı.
Dernek Başkanı Battal Işıkbol
, Aydınoğlu Tufanbey Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere futbol forması, şort, çorap ile futbol ve voleybol
topu hediye etti.
Işıkbol, öğrencilerin sportif etkinliklerinin ve spora ilginin artması amacıyla şehit aileleri ve gaziler olarak spor malzemesi desteğinde bulunduklarını söyledi.
Her yıl kendi imkanları ölçüsünde öğrencilere katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade eden Işıkbol, şunları kaydetti:
"Geleceğimizin büyükleri olacak öğrencilerimizi seviyoruz. Onlara her zaman değer veriyoruz. Biliyoruz ki, onlar bizim geleceğimizi inşa edecek olan yarınlarımız. Dolayısıyla onlar için her daim elimiz taşın altında olacaktır. Yeter ki okusunlar, iyi nesiller olsunlar, vatana millete hayırlı evlatlar olsunlar. Maddi ve manevi desteğimiz her zaman devam edecek." Okul Müdürü
Sadık Ökten ise spor malzemesi desteğinden dolayı dernek üyesi şehit aileleri ve gazilere teşekkür etti.