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Şehit ailelerinden örnek davranış

Çorum'da şehit aileleri örnek bir projeye imza attı.

21.04.2020 08:46 | Son Güncelleme: 21.04.2020 08:52
Şehit ailelerinden örnek davranış
Çorum 'da şehit aileleri örnek bir projeye imza attı.

Şehit aileleri, her yıl şehitler için okutulan mevlitler için yaptıkları harcamaların tutarını bu yıl Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Bankası'na bağışlama kararı aldı.

İlk bağışı da 2016 yılında Şırnak'ta şehit düşen Uzman Çavuş Habib Gökce'nin eşi Kübra Gökçe yaptı. Korona virüs salgınından dolayı bu yıl mevlit yapmayıp, bağış yapmaya karar verdiğini iade eden şehit eşi Kübra Gökce, bin 800 paket makarnadan oluşan bağışını, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'a teslim etti.

Her yıl eşi için mevlit yaptığını dile getiren Kübra Gökçe, "Dünyada yaşanan salgından dolayı bu yıl mevlit yapmadık. Ama eşimin adına ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bağışta bulunduk. Buda bizleri daha mutlu edecek. Devamı da gelir ve örnek olur" dedi.

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz de, şehit aileleri olarak ülkenin içinde bulunduğu bu durama duyarsız kalamayacaklarını belirterek, "Gün milli birlik ve beraberlik günü. Tarihe de baktığınız zaman biz bu zorlu günleri birlikte mücadele ederek aşmışız. Kübra kardeşimin yaptığı bu anlamlı bağışa ve örnek harekete şehit aileleri adına teşekkür ediyorum. Devamı gelecek. Hep birlikte omuz omuza bugünleri atlatacağımıza inanıyorum. Evde kal Türkiye, evde kal Çorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da. Şehit Aileleri Derneğinin her yıl şehitlerimizin şehadet yıl dönümünde mevlit için yaptıkları harcamayı artık ayni bağış bağış olarak Gıda Bankası'na yapma kararı aldıklarını söyledi.

Bu kararın kendilerini çok etkilediğini ve duygulandırdığını dile getiren Candan, "Şehidimiz Habip Gökçe adına ayni yardım yapıldı. Birlik ve beraberliğimize bu çok anlamlı, bu çok değerli katkı için Kübra Gökçe kardeşimiz ve şehit ailelerine teşekkür ediyorum. Bu kritik günleri böylesine anlamlı dayanışma ile atlatacağız. Bu süreci en hasarla atlatmayı umuyoruz" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Turhan Candan, Gökçe, Çorum, Güncel
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