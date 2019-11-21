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Şehit ailelerinden Salihli'de ziyaret turu

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş ve Salihli İrtibat Bürosu Sorumlusu Şehit babası Abdullah Varol ile şehit yakınları Salihli'de ziyaret turu gerçekleştirdi.

21.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:13Şehit ailelerinden Salihli'de ziyaret turu
Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi Başkanı Ümit Taydaş ve İrtibat Bürosu Sorumlusu Şehit babası Abdullah Varol ile şehit yakınları Salihli'de ziyaret turu gerçekleştirdi.

Şube Başkanı Taydaş, Salihli İrtibat Bürosu Sorumlusu Varol ve şehit yakınları Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık başta olmak üzere İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen ve Salihli Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde Şube Başkanı Taydaş, şehit aileleri ve gazilere gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Cumhuriyet Başsavcısı Balık, İlçe Emniyet Müdürü Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alşen'e teşekkür etti. Taydaş, desteklerinden dolayı Salihli Denetimli Serbestlik Müdürü Yılmaz'a ise teşekkür plaketi verdi.

Öte yandan Şube başkanı Taydaş ve şehit aileleri daha öncede Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Gökhan Gürsoy'u ziyaret etmişti. - MANİSA

Salihli, Türkiye, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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