Şehit Ailelerinden Terörle Bağlantılı Olduğu İddia Edilen Adaylara Tepki

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Gaziantep'te şehit aileleri ve gaziler, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin yerel seçimlerde aday gösterilmelerini protesto etti.Ellerinde "Şehitler diyarında PKK'lı istemiyoruz", "Önce HDP'yi ele geçiren Kandil, şimdide CHP'yi ele geçiriyor" yazılı dövizlerle, Maarif Kavşağı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan şehit aileleri ve gaziler, tekbir getirerek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Meclis'te terörist istemiyoruz" sloganları attı.Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter, burada yaptığı açıklamada, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen adaylardan rahatsızlık duyduklarını ifade ederek, "Atatürk'ümüzün kurduğu partiden, terör örgütü PKK ile bağlantılı olan yüzlerce kişi bilinçli şekilde belediye meclis üyesi adayı gösterilmektedir. Amaç, yerelden merkeze cumhuriyet sistemimizin çalışamaz hale getirilmesidir." diye konuştu.Gaziantep Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Basri Yılmaz da, teröristlerle yıllarca dağlarda mücadele ettiklerini, bu uğurda 30 binin üzerinde şehit verdiklerini kaydetti."Ey yüce Türk milleti, Kandil'deki hainlerin şehirlerdeki temsilcilerine yol açmamak için yerel seçimlerde beka davamıza sahip çıkalım." diyen Yılmaz, "Ülkemizin hiçbir meclisinde terör örgütleri ile bağlantılı olan kişileri seçmeyelim. Bayrak, Kur'an, silah ve namus üzerine and içen malul gaziler ve şehit aileleri olarak elimizden geleni kanımızın son damlasına kadar beka uğruna sarf edeceğiz. Ülkemizin bekası için pazara kadar değil, mezara kadar mücadelemiz devam edecektir. Kandil'den emir alanlara kesinlikle oy vermeyin." ifadelerini kullandı.