Şehit Ailelerinden Vali Demirtaş'a Ziyaret

14 Aralık 2018 Cuma 12:29



14 Aralık 2018 Cuma 12:29

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şehit ailelerini makamında ağırladı.Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, şehit Jandarma Uzman Çavuş Tolga Özdinç'in annesi Havva ve kardeşi Emrah Özdinç, beraberinde Şehit Tolga Özdinç İlkokulu Müdürü Metin Altunkaynak ile Demirtaş'ı ziyaret etti.Altunkaynak, ziyarette Demirtaş'a okulun öğrencileri tarafından yazılan "Vatan Sevgisi" isimli şiir kitabını tanıttı.Kitabı inceleyen Demirtaş, anlamlı bir projeyi gerçekleştiren öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.Demirtaş, daha sonra, şehit polis memuru Adem Oğuz'un babası Ali Oğuz'u kabul etti.Şehit ailelerinin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu belirten Demirtaş, her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını bildirdi.