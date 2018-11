Şehit Ailelerine Ücretsiz Konut Veren Tek Belediyeyiz"

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:01



Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, şehit ailesine ücretsiz konut veren Türkiye'de tek belediye olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını bildirdi.Can, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede her zaman en iyisini düşünerek kalıcı hizmetler ürettiklerini belirtti.Bölgenin ihtiyacına göre hizmet ürettiklerini aktaran Can, maliyeti 20 milyon lira olan, yaklaşık 120 dönüm üzerine kurulu Berdan Proje'sinin birinci etabını bitirerek, hizmete sunduklarını ifade etti.Can, şehit ailelerine yönelik bazı projelerin de hayata geçirildiğini kaydederek, şunları aktardı:"Tarsus'taki 73 şehit ailesine ücretsiz konut veren Türkiye'de tek belediye olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Avrupa'da Başarı Ödülü'nü 2 yıl üst üste alan tek belediye olduk. Doğduğum büyüdüğüm şehre hizmet etme imkanı verdiği için rabbime ne kadar şükretsem azdır. Pazar yeri isteyen mahallelerimize pazar yeri, park isteyen park, cami isteyen mahallelerimize cami, taziye evi isteyene taziye evi, halı saha isteyene halı saha, yaşam boyu spor merkezi isteyen mahallelerimize de yaşam boyu spor merkezi yaptık. Mega projemiz olan toplu konut çalışmamız devam ediyor. 129 tane köyümüz var. Bugüne kadar 78 köyümüzde parke çalışmasını bitirdik. Bugüne kadar 129 köyümüzün 105'inde park çalışmasını bitirdik. Gerçekten köylerimiz şehirleşecek, şehrimiz güzelleşecek düşüncesiyle köylerimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Köylerimiz büyükşehir yasasıyla birlikte belediyelerimizin hizmetleriyle güzelleşiyor. "