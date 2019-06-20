20.06.2019 11:57
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Şehit ailesinden Başkan Bozkurt'a ziyaret

Şehit ailesinden Başkan Bozkurt

Geçtiğimiz hafta Türkiye-İran sınır bölgesinde meydana gelen çatışmada bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan İstihdam Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un ailesi Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta Türkiye-İran sınır bölgesinde meydana gelen çatışmada bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan İstihdam Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un ailesi Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Şehit Yasin Çubuk'un babası Lokman Çubuk ve annesi Selma Çubuk, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Başkan Bozkurt ve şehit ailesi bir süre hasbihal ederek gündem ile ilgili fikir alışverişlerinde bulundu. Şehit ailesi Başkan Bozkurt'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini ifade ederken, Başkan Bozkurt ise ziyaret'ten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Bozkurt şehitlerimizin her zaman baş tacı olduğunu dile getirdi. Ayrıca Başkan Bozkurt, şehit Yasin Çubuk'un anne ve babasına bir kahraman yetiştirdikleri için canı gönülden teşekkür ettiğini belirtti. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Şuhut,Recep Bozkurt,Çubuk,Güncel

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