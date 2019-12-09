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Şehit ailesinden Başkan Sarı'ya ziyaret

15 Temmuz gecesi şehit olan Özel Harekat Polisi Seyit Ahmet Çakır'ın ailesi Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

09.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:44Şehit ailesinden Başkan Sarı'ya ziyaret
15 Temmuz gecesi şehit olan Özel Harekat Polisi Seyit Ahmet Çakır'ın ailesi Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.
Şehidin Çakır'ın annesi Asiye Çakır ile babası Şahin Çakır'ı kapıda karşılayarak makamında ağırlayan Başkan Sarı, bir süre sohbet etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Vatan ve toprak sevgisi; anne baba sevgisi kadar kutsaldır. Sizler bizlere şehidimizin emanetisiniz. Allah şehidimizden razı olsun. Sizler, bizlere şehidimizin emanetisiniz. Ne zaman bir ihtiyacınız olursa gece gündüz bizi arayabilirsiniz." Bizler de bu güne kadar olduğu gibi sizleri sık sık ziyaret edeceğiz." dedi.
Şehit ailesi ise Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya yakınlığından dolayı teşekkür etti.

Mehmet Sarı, Güncel

Kaynak: AA

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