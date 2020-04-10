Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şehit ailesinden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına duygulandıran destek

Kırıkkale'de bir şehit ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vererek emekli maaşını bağışladı.

10.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:26
Şehit ailesinden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem
Kırıkkale'de bir şehit ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vererek emekli maaşını bağışladı. Şehidin annesi Elmas Kablan, "Cumhurbaşkanımız başta olduğu süreçte inşallah her kötülüğü yeneriz" dedi.

Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüse (Covid-19) karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor. Kampanyaya bir destek de 24 Şubat 2016 günü Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Osman Kablan'ın ailesinden geldi. Şehit ailesi, Kırıkkale Valiliği Vefa İletişim ve Koordinasyon Merkezini arayarak bağış kampanyasına destek sağlamak için yardım istedi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Yuva Mahallesinde ikamet eden Kablan ailesini evinde ziyaret etti.

"Bu az bile ama olmadığından dolayı ne yapalım"

Burada polis memurlarına 2 bin lirayı teslim eden şehidin babası 70 yaşındaki Mustafa Kablan, "Her şey cenabı Allah'ın takdiri ilahisi. Bu vatan için hepimiz hazırız. Bugün gönderseler ben de giderim. Zaten vatanımız düzgün olsun. Zarar ziyan vermesin Allah. Cumhurbaşkanımız da çok düzgün. Ondan Allah bin kere razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Ben oğlum için 2 bin lira bağış yapacağım. Bu az bile ama olmadığından dolayı ne yapalım. Karınca kararınca devletimize bizim de ufaktan yardımımız olsun" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza uyduk, ne derse biz oradayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyduklarını belirten şehidin annesi Elmas Kablan da, "Devletimiz çok iyi. Cumhurbaşkanımız başımızda olduğu süreçte inşallah her şeyleri yeneriz, kötülüğü yeneriz. Zarar vermesin kurban olduğum devletimize. Cumhurbaşkanımıza uyduk, ne derse biz oradayız. Bir ekmeğimiz olsun bölüşürüz Türkiyemiz için" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
48’lik Defne’nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Haberler
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Haberler ›› Güncel ››Şehit ailesinden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına duygulandıran destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:56: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haber 16:56: Filistinli genç kız renkli çizimlerle çocuklara koronavirüsü anlatıyor - Haber 16:55: Karantinadaki çocuklara oyuncak ve boyama kitabı - Haber 16:54: Küçük Yasin'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Kampanyası'na Destek - Haber 16:54: Temsilen kılınan cuma namazı Ankara Melike Hatun Camii'nde eda edildi - Haber 16:14: İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 15:40: Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber